В России подорожает мобильная связь

Краснодарский край

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Мобильные операторы России с января начнут повышать стоимость тарифов

Оператор «Мегафон» заявил, что повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января. Уведомления об этом абонентам разослали в конце 2019 года.

В «Мегафоне» объяснили, что такие меры необходимы из-за роста потребления услуг абонентами. Однако изменения коснутся небольшого количества клиентов. В «Вымпелкоме» заявили, что увеличение стоимости связи произойдет из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

В МТС и Tele2 пока не ответили о возможном повышении тарифов, сообщило РИА «Новости». Эксперты прогнозируют, что в 2020 году тарифы могут подорожать на 17-18% из-за реализации «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

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Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, который внесли депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Он вступил в силу 1 июля 2018 года, интернет-сервисы обязали хранить трафик пользователей в течение шести месяцев.

Кроме того, с 1 ноября начал действовать закон о суверенной части российского сегмента интернета, по которому в стране должны создать национальную систему маршрутизации интернет-трафика. Она обеспечит централизованную работу рунета в случае сбоев или внешнего воздействия. Это означает, что во время появления угроз технические средства, через которые провайдеры будут направлять трафик, смогут блокировать любые ресурсы.

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