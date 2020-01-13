В России подорожает мобильная связь

Оператор «Мегафон» заявил, что повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января. Уведомления об этом абонентам разослали в конце 2019 года.

В «Мегафоне» объяснили, что такие меры необходимы из-за роста потребления услуг абонентами. Однако изменения коснутся небольшого количества клиентов. В «Вымпелкоме» заявили, что увеличение стоимости связи произойдет из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

В МТС и Tele2 пока не ответили о возможном повышении тарифов, сообщило РИА «Новости». Эксперты прогнозируют, что в 2020 году тарифы могут подорожать на 17-18% из-за реализации «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.