Краснодарский край занял 45 место по объему кредитов у населения

При составлении рейтинга эксперты учитывали данные Центробанка и Росстата. Они соотнесли средний размер долга по кредитам и уровень годовой заработной платы экономически активного населения в разных регионах России, сообщило РИА «Новости».

В среднем в 2019 году количество россиян, взявших кредиты в банках, выросло с 44,9% до 47,1%. Первое место в рейтинге заняли жители Калмыкии — там имеют кредиты 86,2% населения, а закрывает рейтинг Ингушетия — уровень закредитованности населения в регионе всего 9,9%.

Краснодарский край занял в списке 45 место. Задолженность перед банками имеют 55,5% населения края. По данным исследования, средняя сумма кредита на одного человека составляет 205,2 тыс. рублей. Уровень задолженности на одного человека в регионе вырос на 35,5 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом.

Как писали Юга.ру, по данным ВЦИОм россияне в два раза чаще стали брать кредиты после 2009 года. В 2018 году Кубань попала в тройку регионов РФ по объему выданных кредитов, а в 2019 году край занял третье место в России по количеству выданных кредитных карт.