В Госдуму внесли проект о запрете навязывания услуг при получении кредита
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий банкам навязывать клиентам при оформлении кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа
Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России» Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов.
Согласно документу, кредиторов обяжут раскрывать индивидуальные условия кредитования для заемщиков в тексте самого договора потребительского кредита (займа) и запретят в пунктах договора отсылать клиента к сайту кредитора для ознакомления с условиями соглашения.
Кроме того, кредиторам запретят проставлять в заранее напечатанном договоре галочки в знак согласия заемщика с условиями заимствования без его подписи.
По мнению авторов, проинформированные клиенты смогут отказаться от навязанной или не нужной для них услуги.
Запретить законодательно навязывание банками допуслуг при получении кредитов в октябре предложил Минфин. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал данную инициативу полезной, пишет RT.
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