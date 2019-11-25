В Госдуму внесли проект о запрете навязывания услуг при получении кредита

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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий банкам навязывать клиентам при оформлении кредита дополнительные платные услуги без предварительного согласования их стоимости и условий отказа

Авторами законопроекта выступили депутаты «Единой России» Наталья Костенко, Ольга Тимофеева, Антон Гетта и Евгений Шулепов.

Согласно документу, кредиторов обяжут раскрывать индивидуальные условия кредитования для заемщиков в тексте самого договора потребительского кредита (займа) и запретят в пунктах договора отсылать клиента к сайту кредитора для ознакомления с условиями соглашения.

Кроме того, кредиторам запретят проставлять в заранее напечатанном договоре галочки в знак согласия заемщика с условиями заимствования без его подписи.

По мнению авторов, проинформированные клиенты смогут отказаться от навязанной или не нужной для них услуги.

Запретить законодательно навязывание банками допуслуг при получении кредитов в октябре предложил Минфин. Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал данную инициативу полезной, пишет RT.

Банки Госдума РФ Законопроекты Кредитование

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