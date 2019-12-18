В Анапе завели уголовное дело на мужчину, сознательно заразившего сожительницу ВИЧ-инфекцией
Пресс-служба Анапской межрайонной прокуратуры сообщила 17 декабря о возбуждении уголовного дела против местного жителя, заразившего сожительницу ВИЧ-инфекцией
В сентябре местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что с 2013 по 2018 годы проживала с мужчиной, который имел положительный ВИЧ-статус. Во время трудоустройства женщина узнала о своем заражении. Полиция провела проверку и отказала в возбуждении уголовного дела.
12 декабря пострадавшая обратилась в межрайонную прокуратуру. Там установили, что мужчина стоял на учете в СПИД-центре с 2002 года, а значит, точно знал о своем заболевании. Сожительнице он, однако, об этом не сообщил.
В результате прокуратура отменила решение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится предварительное расследование.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Россия стала лидером среди европейских стран по скорости распространения ВИЧ. В июле 2019 года Минздрав опубликовал статистику смертности от этого заболевания, и она превысила смертность от онкологических заболеваний среди молодого населения. Позже этот доклад удалили.
1 декабря Роспотребнадзор признал, что в России живут более миллиона ВИЧ-инфицированных людей.
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