В Анапе завели уголовное дело на мужчину, сознательно заразившего сожительницу ВИЧ-инфекцией

В сентябре местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что с 2013 по 2018 годы проживала с мужчиной, который имел положительный ВИЧ-статус. Во время трудоустройства женщина узнала о своем заражении. Полиция провела проверку и отказала в возбуждении уголовного дела.

12 декабря пострадавшая обратилась в межрайонную прокуратуру. Там установили, что мужчина стоял на учете в СПИД-центре с 2002 года, а значит, точно знал о своем заболевании. Сожительнице он, однако, об этом не сообщил.

В результате прокуратура отменила решение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится предварительное расследование.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году Россия стала лидером среди европейских стран по скорости распространения ВИЧ. В июле 2019 года Минздрав опубликовал статистику смертности от этого заболевания, и она превысила смертность от онкологических заболеваний среди молодого населения. Позже этот доклад удалили.

1 декабря Роспотребнадзор признал, что в России живут более миллиона ВИЧ-инфицированных людей.