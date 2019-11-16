Для старейшего жителя Краснодара устроили экскурсию по городу
В Краснодаре 16 ноября провели экскурсию для старейшего жителя краевой столицы, ветерана Великой Отечественной войны, 108-летнего Валерия Балюлиса
Сейчас Валерий Балюлис — старейший житель Краснодара. Своим секретом долголетия он считает закаливание, труд, регулярные физические упражнения и спокойное отношение к проблемам. В годы Великой Отечественной войны он был тренером по физвоспитанию военных летчиков, а после войны преподавал физическое воспитание в краснодарском музыкальном училище, пионерских лагерях, школе № 32.
11 ноября Валерию Балюлису исполнилось 108 лет. В этот день его приехал поздравить с днем рождения глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев, тогда он и предложил ветерану отправиться на экскурсию. Из-за инвалидности сейчас Балюлис не может свободно передвигаться по городу.
Маршрут экскурсии разработали специально для ветерана, часть пути проехали на автобусе, часть — прошли пешком. Долгожитель смог увидеть, как изменился город за последнее время, и посетить свои любимые места. Маршрут прошел через Войсковой собор Александра Невского, Екатерининский сквер, Казачью, Пушкинскую и Главную городскую площади. Валерию Балюлису показали новые памятники и городские скульптуры, отреставрированные исторические здания. Затем его отвезли на улицу Володарского, во двор, где он прожил более 20 лет. Там он встретился с бывшими соседями.
Все путешествие заняло около четырех часов. Ветерана сопровождали экскурсовод, курсанты Краснодарского высшего военного училища лечтиков и глава Прикубанского округа Александр Журавлев, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
«Мы провели первую такую экскурсию — для ветерана Великой Отечественной войны, старейшего жителя Краснодара. Теперь мы возьмем это за практику, и те ветераны, которые пожелают посмотреть на новый Краснодар, увидеть преображение и развитие города — конечно, смогут это сделать», — пообещал глава Прикубанского округа.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.