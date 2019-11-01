В 2020 году Краснодар закупит 55 новых трамваев

Краснодарский край

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К концу следующего года в Краснодаре будет 90 новых трамваев

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

«В этом году в столицу Кубани уже прибыли 22 новых трамвая и 9 троллейбусов. Всего до конца года на линию выйдут 35 новых трамваев и 12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. А всего до 2021 года трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов», — отметили в ведомстве.

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Напомним, на обновление трамвайного парка города из краевого бюджета выделят 3 млрд рублей в течение трех лет.

Новая партия односекционных трамваев, изготовленная на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области по специальному заказу Краснодара, начала прибывать в город с июля. 

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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