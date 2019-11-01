В 2020 году Краснодар закупит 55 новых трамваев

К концу следующего года в Краснодаре будет 90 новых трамваев

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

«В этом году в столицу Кубани уже прибыли 22 новых трамвая и 9 троллейбусов. Всего до конца года на линию выйдут 35 новых трамваев и 12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. А всего до 2021 года трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов», — отметили в ведомстве.