В 2020 году Краснодар закупит 55 новых трамваев
К концу следующего года в Краснодаре будет 90 новых трамваев
Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
«В этом году в столицу Кубани уже прибыли 22 новых трамвая и 9 троллейбусов. Всего до конца года на линию выйдут 35 новых трамваев и 12 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. А всего до 2021 года трамвайный парк Краснодара пополнят 90 новых вагонов», — отметили в ведомстве.
Напомним, на обновление трамвайного парка города из краевого бюджета выделят 3 млрд рублей в течение трех лет.
Новая партия односекционных трамваев, изготовленная на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области по специальному заказу Краснодара, начала прибывать в город с июля.
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