Пропавшая 80-летняя краснодарка сама вернулась домой

В Краснодаре 14 октября нашлась 80-летняя Нина Журавлева, которая ушла из дома и не выходила на связь с родственниками более суток

Женщина 13 октября в 14:00 вышла из дома родственников, которые живут на улице 2-я Линия, и направилась в сторону Привокзальной площади. После этого она пропала. Сообщалось, что она могла потерять память.

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что женщина сама вернулась домой вечером 14 октября. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает.