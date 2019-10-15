Пропавшая 80-летняя краснодарка сама вернулась домой
В Краснодаре 14 октября нашлась 80-летняя Нина Журавлева, которая ушла из дома и не выходила на связь с родственниками более суток
Женщина 13 октября в 14:00 вышла из дома родственников, которые живут на улице 2-я Линия, и направилась в сторону Привокзальной площади. После этого она пропала. Сообщалось, что она могла потерять память.
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что женщина сама вернулась домой вечером 14 октября. Ее здоровью и жизни ничего не угрожает.
Напомним, что два с половиной месяца назад в Динском районе по дороге на работу пропала многодетная мать. Ее нашли живой через несколько дней.
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