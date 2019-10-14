В Краснодаре пропала 80-летняя женщина

Нина Журавлева (Дремова) 13 октября в 14:00 вышла из дома родственников, которые живут на улице 2-я Линия, и направилась в сторону Привокзальной площади. С тех пор ее не видели.

Приметы разыскиваемой: рост — 165 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза. Она была одета в жилет цвета хаки, брюки и бордовый свитер, на ней были бежевая шерстяная шапка и серые кожаные лакированные туфли.

Женщина нуждается в медицинской помощи, так как, возможно, потеряла память. Всех, кто видел Нину Журавлеву или владеет информацией, которая может помочь в поиске, просят обратиться в отдел полиции на улице Гагарина, 103 или сообщить по телефонам 8 (861) 226-52-22, 8 (800) 700-54-52 либо 102.