Канатную дорогу «Олимпия» на курорте «Роза Хутор» откроют зимой после профилактики

Краснодарский край

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На круглогодичном курорте «Роза Хутор» в горах Сочи канатная дорога «Олимпия» до зимы будет закрыта на профилактику

На канатной дороге проводят техническое обслуживание. Это необходимо для комфорта и безопасности гостей курорта.

Каждый день «Олимпия» обслуживала туристов в 20-часовом режиме. Это рекорд для России. Она считается наиболее востребованным подъемником на курорте, сообщили 30 августа в пресс-службе «Роза Хутор».

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Пока «Олимпия» проходит профилактику, на высшую точку курорта — «Роза Пик» — можно максимально быстро подняться на подъемниках «Стрела» и «Кавказский экспресс». Время в пути составляет 30 минут. Гости отелей горной Олимпийской деревни могут передвигаться на шаттлах, которые ходят каждые полчаса. В «Роза Долине» их остановка расположена у «Макдональдса», в горной Олимпийской деревне — за корпусом «B» отеля Ski inn, промежуточная — КПП на въезде в деревню.

Как сообщали Юга.ру, на Южном склоне хребта Аибга планируют построить десятиместную гондольную канатную дорогу протяженностью 2 тыс. метров.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм Роза Хутор Сочи

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