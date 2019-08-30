Канатную дорогу «Олимпия» на курорте «Роза Хутор» откроют зимой после профилактики
На круглогодичном курорте «Роза Хутор» в горах Сочи канатная дорога «Олимпия» до зимы будет закрыта на профилактику
На канатной дороге проводят техническое обслуживание. Это необходимо для комфорта и безопасности гостей курорта.
Каждый день «Олимпия» обслуживала туристов в 20-часовом режиме. Это рекорд для России. Она считается наиболее востребованным подъемником на курорте, сообщили 30 августа в пресс-службе «Роза Хутор».
Читайте также:
Пока «Олимпия» проходит профилактику, на высшую точку курорта — «Роза Пик» — можно максимально быстро подняться на подъемниках «Стрела» и «Кавказский экспресс». Время в пути составляет 30 минут. Гости отелей горной Олимпийской деревни могут передвигаться на шаттлах, которые ходят каждые полчаса. В «Роза Долине» их остановка расположена у «Макдональдса», в горной Олимпийской деревне — за корпусом «B» отеля Ski inn, промежуточная — КПП на въезде в деревню.
Как сообщали Юга.ру, на Южном склоне хребта Аибга планируют построить десятиместную гондольную канатную дорогу протяженностью 2 тыс. метров.
Читайте также
Организаторы краснодарских событий о закулисье городских праздников
В Сочи прошло закрытие «Новой волны — 2019». Фоторепортаж
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.