Из Краснодара откроют прямые рейсы в Калининград

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». На борту смогут разместиться 103 пассажира. Узнать цены и приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и в авиакассах города. Самый дешевый билет — 3 тыс. 380 рублей в одну сторону.

Самолет будет вылетать из Краснодара в 6:45, прилетать в Калининград — в 8:55. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Из Калининграда рейсы будут отправляться в 9:45, прибытие — в 13:30. Время полета составит 2 часа 45 минут.

Аэропорт Краснодара — базовый для авиакомпании «Азимут». Сейчас из столицы Кубани перевозчик выполняет прямые и трансферные полеты по 20 направлениям: Брянск, Волгоград, Ереван, Казань, Калуга, Махачкала, Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Псков, Самара, Санкт-Петербург, Ставрополь, Уфа, Челябинск, Элиста и Ярославль, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар имени Екатерины II.