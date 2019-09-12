В День города в Анапе появится Аллея Славы

Краснодарский край

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В Анапе на улице Протапова 21 сентября откроют Аллею Славы

В этот день на курорте пройдут основные мероприятия в рамках празднования Дня города и 76-й годовщины освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Помимо аллеи в Анапе откроют мемориальную доску почетному гражданину города Иосифу Кобзону. Она появится на здании Летней эстрады.

В этот же день на улице Горького устроят ярмарку разносолов и еды «Город изобилия», на концертной «ракушке» проведут фестиваль хорошего настроения «Зажигайте сердца!», а на Театральной площади — V Всероссийский фестиваль колокольного звона и духовного песнопения «Благовест у моря». Вечером празднования продолжатся в Городском театре и на Театральной площади.

Торжественные события будут проходить в городе и всех сельских округах в течение двух недель — с 14 по 28 сентября. Полная программа праздника станет известна позже, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа Курорты и туризм Праздники

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