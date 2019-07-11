Замглавы ПФР задержали по делу о взятке

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Заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки

По информации источника РБК, следственные действия с Ивановым силовики провели 10 июля. В ПФР в свою очередь сообщили, что фонд оказывает следственным органам необходимое содействие. 

Позже глава фонда Антон Дроздов подтвердил РИА «Новости» задержание Иванова и сообщил, что его задержали по делу о взятке.

Иванов работает в ПФР с 2016 года, он отвечает за информационные технологии, телекоммуникации и информационную безопасность.

«Московский комсомолец» пишет, что чиновника задержали накануне объявления тендера на развитие Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) — ключевой информационной системы Пенсионного фонда. По информации издания, Иванова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств на сумму 1 млрд рублей. Параллельно с задержанием Иванова обыски прошли в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис», являющихся IT-подрядчиками фонда. Одного из топ-менеджеров «Техносерва» — начальника департамента по работе с госструктурами Алексея Копейкина также задержали.

Источник «Ведомостей» сообщил, что Копейкина подозревают в даче взятки. При этом, по информации источника, дело связано с контрактами прошлых лет на поставку оборудования.

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