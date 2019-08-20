Медведев уволил замглавы ПФР, арестованного за взятку

11 июля стало известно, что замглавы ПФР задержали по делу о получении взятки в размере 4,4 млн рублей. В тот же день Иванов признал вину и подал в отставку. 12 июля суд арестовал его на два месяца, сообщил RT.

20 августа на официальном интернет-портале правовой информации появилось распоряжение, в котором говорится, что Алексей Иванов в связи с утратой доверия снят с поста заместителя председателя правления ПФР.

Иванов работал в Пенсионном фонде с 2016 года, а с 2017-го занимал должность зампреда ведомства. Он отвечал за информационные технологии, телекоммуникации и информационную безопасность.

По предварительной информации, Иванова обвиняют в получении денег от бывших руководителей и акционеров компании «Техносерв». Одного из топ-менеджеров «Техносерва», начальника департамента по работе с госструктурами Алексея Копейкина задержали по делу о посредничестве. Следствие установило, что неустановленные лица в течение двух лет за общее покровительство каждый месяц отправляли на счет Копейкину по 200 тыс. рублей, а тот пересылал их Иванову, писал ТАСС.