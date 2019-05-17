ПФР перевел в цифровой формат все трудовые книжки россиян

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В Пенсионном фонде России перевели в цифровой формат все трудовые книжки граждан, хотя Госдума еще не приняла соответствующий законопроект

Сейчас документ о переходе на электронные трудовые книжки находится на рассмотрении правительства. Министерство труда и социальной защиты планирует до 28 июля внести его в нижнюю палату парламента, пишет газета «Известия».

Министерство труда планирует, что россияне полностью перейдут на электронные трудовые книжки к 2021 году. До 2020 года переход будет проходить в тестовом режиме. При этом работники смогут сохранить бумажные трудовые, для этого им нужно будет подать заявление, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, в конце 2018 года депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законы, призванные упростить трудоустройство инвалидов.

Пенсионный фонд Трудоустройство
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