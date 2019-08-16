Жители Кубани смогут бесплатно посмотреть российские фильмы под открытым небом
Краснодарский край 24 августа присоединится к общероссийской акции «Ночь кино»
Всего в регионе организуют 381 киноплощадку. В Краснодаре будут работать девять локаций: на площади Пушкина, в сквере Жукова, в парках «Чистяковская роща» и «Городской сад», в библиотеке имени Некрасова, в домах культуры Карасунского, Прикубанского и Центрального округов, а также на Платановом бульваре (ориентир — улица Рождественская набережная, 15/1). С полным списком площадок края можно ознакомиться на сайте kulturakubani.ru.
В кубанской столице акция начнется в 18:30 с парада духовых оркестров и театрализованного шествия персонажей из отечественного кино и мультфильмов. Участники пройдут от улицам Чапаева и Красной до площади имени Пушкина. В 19:00 начнется концертная программа от творческих коллективов края.
В 20:00 стартуют бесплатные показы отечественных фильмов, выбранных по итогам всероссийского голосования: «Домовой» Евгения Бедарева (6+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова (16+), «Балканский рубеж» Андрея Волгина (16+).
Кроме того, кино под открытым небом жители столицы Кубани могут посмотреть в рамках проекта «Кино нашего двора» и в амфитеатре парка «Краснодар».
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