Новый сезон проекта «Кино нашего двора» стартует 17 мая

Краснодарский край

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В Краснодаре возобновят показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

Первый в новом сезоне показ пройдет 17 мая у фонтана на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне. Также в течение теплого времени года «Кино нашего двора» покажут на других площадках города и пригородных поселков. Перед каждым показом организуют развлекательную программу.

Фильмография проекта состоит из отечественных картин. Традиционно краснодарцы выбирают сами, какой фильм смотреть путем голосования в группе в социальной сети «ВКонтакте». Также путем голосования был сформирован и основной список, сообщили в управлении по делам молодежи Краснодара.

В этом году запланированы 12 кинопоказов.

  • 17 мая — Платановый бульвар
  • 1 июня — пос. Лорис, ул. Рязанская, 12 (территория Дома культуры)
  • 7 июня — пос. Колосистый, сквер Памяти герев-танкистов
  • 28 июня — 3-я Целиноградская, 8 (спортплощадка)
  • 13 июля — Черкасская, 129
  • 19 июля — Тургенева, 122
  • 27 июля — хутор Ленина, ул. Огородная, 19
  • 2 августа — Ставропольская, 178
  • 9 августа — 1-е отделение учхоза «Кубань», сквер «Кленовый» (футбольное поле)
  • 30 августа — Благоева, 40 (спортплощадка)
  • 6 сентября — пос. Знаменский, ул. Гагарина, 6/1
  • 14 сентября — Платановый бульвар

Напомним, проект «Кино нашего двора» проводится в Краснодаре с 2010 года.

Кино Краснодар
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