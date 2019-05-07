Новый сезон проекта «Кино нашего двора» стартует 17 мая

В Краснодаре возобновят показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино нашего двора»

Первый в новом сезоне показ пройдет 17 мая у фонтана на Платановом Бульваре в Юбилейном микрорайоне. Также в течение теплого времени года «Кино нашего двора» покажут на других площадках города и пригородных поселков. Перед каждым показом организуют развлекательную программу.

Фильмография проекта состоит из отечественных картин. Традиционно краснодарцы выбирают сами, какой фильм смотреть путем голосования в группе в социальной сети «ВКонтакте». Также путем голосования был сформирован и основной список, сообщили в управлении по делам молодежи Краснодара.

В этом году запланированы 12 кинопоказов.