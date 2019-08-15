В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Гражданин Кейн»

Драматический триллер, снятый в 1941 году, рассказывает историю жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна, прототипом которого послужил Уильям Рэндольф Херст. Лента стала режиссерским дебютом для Орсона Уэллса, который также исполнил главную роль. Сценарий к фильму получил премию «Оскар», а саму картину неоднократно включали в разные списки как «лучший фильм всех времен и народов».

После показа в амфитеатре состоится встреча с кинокритиком Эдуардом Голубевым, который расскажет зрителям о влиянии «Гражданина Кейна» на культуру и ответит на вопросы.

Начало показа в 20:00. Вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.