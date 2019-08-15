В парке «Краснодар» бесплатно покажут фильм «Гражданин Кейн»
В амфитеатре парка «Краснодар» 16 августа состоится показ и обсуждение детективной драмы Орсона Уэллса «Гражданин Кейн»
Драматический триллер, снятый в 1941 году, рассказывает историю жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна, прототипом которого послужил Уильям Рэндольф Херст. Лента стала режиссерским дебютом для Орсона Уэллса, который также исполнил главную роль. Сценарий к фильму получил премию «Оскар», а саму картину неоднократно включали в разные списки как «лучший фильм всех времен и народов».
После показа в амфитеатре состоится встреча с кинокритиком Эдуардом Голубевым, который расскажет зрителям о влиянии «Гражданина Кейна» на культуру и ответит на вопросы.
Начало показа в 20:00. Вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.
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В амфитеатре парка «Краснодар» регулярно проходят кинопоказы. Как сообщали Юга.ру, 15 августа там стартует фестиваль современного французского кино «Вы что, хотите как в Париже?», в рамках которого до конца августа покажут три фильма: «Честный человек» Луи Гарреля, «Малышка зомби» Бертрана Бонелло и «По воле божьей» Франсуа Озона.
17 августа в парке пройдет ночь сериалов от телеканала Paramount Comedy. В программе — серии шоу «Теория большого взрыва», «Новенькая», «Детство Шелдона», «Бруклин 9–9» и «Южный парк».
25 августа в амфитеатре состоится фестиваль уличного короткометражного кино от начинающих режиссеров.
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