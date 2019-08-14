В парке «Краснодар» бесплатно покажут лучшие эпизоды популярных сериалов

Краснодарский край

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В амфитеатре парка «Краснодар» 17 августа в 21:00 стартует ночь сериалов от телеканала Paramount Comedy

Зрители смогут посмотреть серии шоу «Теория большого взрыва», «Новенькая», «Детство Шелдона», «Бруклин 9–9» и «Южный парк». Известны некоторые запланированные эпизоды. Так, из «Детства Шелдона» покажут серию, где герой прогуливает школу ради компьютерных игр, а из «Бруклин 9–9» — когда весь полицейский участок праздновал Хеллоуин.

Сбор зрителей назначен на 20:00. Сама ночь сериалов стартует в 21:00 и продлится четыре часа. Возрастное ограничение — 18+. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

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Как сообщали Юга.ру, в амфитеатре парка «Краснодар» 15 августа стартует фестиваль современного французского кино «Вы что, хотите как в Париже?». Зрители смогут посмотреть фильмы «Честный человек» Луи Гарреля, «Малышка зомби» Бертрана Бонелло и «По воле божьей» Франсуа Озона. Вход по билетам.

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