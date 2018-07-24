В Анапе на въезде в город установили стелу с подсветкой

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе на пересечении улиц Крымской и Крестьянской установили световую стелу

Конструкция появилась на въезде в город, на месте пострадавшей в ДТП прежней стелы. В администрации курорта пояснили, что виновник аварии покроет расходы по установке нового объекта.

Специалисты сделали новую стелу прочнее предыдущей. Она весит более 1 тонны, длина составляет 8 метров, ширина — 6 метров, высота — около 7 метров.

Чтобы стелу было видно издалека, установили световые элементы, которые работают ночью в постоянном режиме. Внизу закреплена надпись «Город-курорт Анапа», есть изображение цветных лент, двух сердец и летающих чаек, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

По словам главы города Юрия Полякова, территорию, на которой установили стелу, планируют благоустроить. 

«Ко Дню города наведем здесь красоту: посадим цвету, заменим плитку», — сказал Поляков.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе новую стелу установили на въезде в город со стороны Крымского района.

Анапа Благоустройство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Геленджике из-за антисанитарии закрыли кафе
В Каспийском море в Дагестане утонули четыре человека
В Кавказском заповеднике впервые обнаружили ежа на высоте 2 тыс. метров
В Анапе на въезде в город установили стелу с подсветкой
В поселок Ленинградского района провели газ
В собственность Краснодара вернули участки для школы и детсада в Новознаменском

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале