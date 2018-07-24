В Анапе на въезде в город установили стелу с подсветкой

В Анапе на пересечении улиц Крымской и Крестьянской установили световую стелу

Конструкция появилась на въезде в город, на месте пострадавшей в ДТП прежней стелы. В администрации курорта пояснили, что виновник аварии покроет расходы по установке нового объекта.

Специалисты сделали новую стелу прочнее предыдущей. Она весит более 1 тонны, длина составляет 8 метров, ширина — 6 метров, высота — около 7 метров.

Чтобы стелу было видно издалека, установили световые элементы, которые работают ночью в постоянном режиме. Внизу закреплена надпись «Город-курорт Анапа», есть изображение цветных лент, двух сердец и летающих чаек, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

По словам главы города Юрия Полякова, территорию, на которой установили стелу, планируют благоустроить.