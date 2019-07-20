ФК «Урожай» проиграл майкопской «Дружбе» и вылетел из Кубка России

«Урожай» в матче Кубка России уступил «Дружбе» из Майкопа на стадионе «Кубань»

В 1/256 Кубка России «Дружба» из Майкопа одержала победу над краснодарским «Урожаем». Игра проходила на стадионе «Кубань» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого гола в ворота краснодарцев стал Тофик Кадимов, а двух последующих — Ризван Ахмедханов. Единственный мяч со стороны хозяев забил Алексей Шульгин. Таким образом, желто-зеленые покидают Кубок России и сосредоточатся на первенстве Профессиональной футбольной лиги.

Впрочем, старт сезона в ПФЛ «Урожай» тоже провел не очень удачно, 19 июля на выезде уступив астраханскому «Волгарю».

Как сообщали Юга.ру, созданный вместо обанкротившейся «Кубани» «Урожай» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ и не смог выйти в ФНЛ.

В конце сезона генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко обвинил лидера таблицы ростовскую «Чайку» в договорных матчах. После этого Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил ему в течение года заниматься деятельностью, связанной с футболом.

Занявший вслед за ним это кресло Станислав Лысенко в начале июля рассказал о проблемах с финансами в клубе: по его словам, зарплаты футболистов будут снижаться, штат — сокращаться, а от выездных тренировочных сборов команда откажется.