В Минобрнауки обещали увеличить количество бюджетных мест в вузах
В Минобрнауки анонсировали увеличение количества бюджетных мест на некоторых специальностях высшего образования в 2019 году
В ведомстве рассказали, что основное увеличение для бакалавров и специалистов коснется специальностей в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки». В магистратуре бюджетных мест должно стать больше в направлениях «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».
В Минобрнауки уточнили, что при увеличении числа бюджетных мест учитывали необходимость подготовки кадров по этим специальностям. В пресс-службе министерства не уточнили, на сколько увеличат квоту. Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест, сообщает RT.
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