В Минобрнауки обещали увеличить количество бюджетных мест в вузах

В Минобрнауки анонсировали увеличение количества бюджетных мест на некоторых специальностях высшего образования в 2019 году

В ведомстве рассказали, что основное увеличение для бакалавров и специалистов коснется специальностей в таких областях, как «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки». В магистратуре бюджетных мест должно стать больше в направлениях «Образование и педагогические науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».