МТС за один рубль предоставит юрлицам сим-карты для интернета вещей

С мая по декабрь МТС будет раздавать сим-карты для интернета вещей по 1 рублю

Юридические лица, которые хотят протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT (Narrow Band IoT), могут получить не только готовые к использованию NB-IoT сим-карты, но и IoT-платформу МТС для управления устройствами.

«МТС построил и запустил федеральную сеть NB-IoT из тысяч базовых станций в более чем 50 регионах России. Мы максимально заинтересованы в развитии этой перспективной технологии. Для этого мы создаем благоприятные условия для разработчиков, стартапов и корпоративных клиентов, которые намерены вместе с нами создавать новые сервисы и производить оборудование стандарта NB-IoT», — сказал директор департамента интернета вещей МТС Сергей Иревли.

Клиенты и разработчики могут обратиться в любой салон МТС по обслуживанию юридических лиц или к персональному менеджеру. На каждой сим-карте объем трафика достигает 12 мегабайт — это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT, отметили в пресс-службе МТС.

Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении — 159 Кбит/с. Актуальная информация о покрытии сети NB-IoT доступна на сайте.