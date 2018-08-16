В Ростове двухлетний ребенок выпал из окна и погиб

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону ребенок облокотился на москитную сетку и упал с седьмого этажа

По предварительным данным, 16 августа двухлетний мальчик остался без присмотра взрослых. Он залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с седьмого этажа. В результате от полученных травм ребенок скончался, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По факту проводят доследсвенную проверку.

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