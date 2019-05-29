Напавшего на сотрудников ставропольской газеты «Родина» арестовали

«По ходатайству следователя судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты "Родина", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует RT сообщение регионального следственного управления.

На заседании следователь пояснил, что мужчину необходимо арестовать, так как он может скрыться от органов следствия и оказать давление на свидетелей и потерпевших, либо вновь совершить преступление. Он также отметил, что напавший на журналистов состоит на учете в психиатрическом диспансере, передает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, нападение на редакцию издание произошло 27 мая. Следствие установило, что в начале мая мужчина приходил в редакцию «Родины» и попросил опубликовать его материал об Иосифе Сталине. Тогда главный редактор Николай Бондаренко отказал пенсионеру. Днем 27 мая мужчина снова пришел в редакцию и, получив отказ во второй раз, ударил ножом главреда и трех сотрудников издания.

Журналистов доставили в больницу. Троих из них отправили на амбулаторное лечение. Главный редактор находится в стационаре.

Пенсионера задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).