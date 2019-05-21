В Лабинском районе две женщины избили 91-летнего пенсионера и дважды похитили у него деньги и бытовую технику

В полицию обратился 91-летний житель станицы Зассовской. Он рассказал, что вечером в его дом ворвались две женщины и потребовали выдать деньги и ценности. Получив отказ, одна из нападавших несколько раз ударила пенсионера по голове. После этого женщины забрали у него 3,5 тыс. рублей, телевизор и скрылись. Пожилой человек не смог описать внешность нападавших, однако отметил, что одна из них была в красных брюках.

Через несколько дней из дома пенсионера снова пропала бытовая техника и пульт от ранее похищенного телевизора. Ущерб составил около 15 тыс. рублей.

Полицейские опросили очевидцев и задержали 39-летнюю и 50-летнюю жительниц Мостовского района. Одна из них уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В отделе полиции установили, что 50-летняя злоумышленница раньше бывала в станице и знала, что на окраине живет одинокий пенсионер. Женщина рассказала об этом подруге, с которой выпивала, после чего они вместе пошли в Зассовскую пешком из Мостовского района, чтобы ограбить мужчину. Преступницы дождались, пока хозяин дома уснет, после чего вскрыли калитку, ворвались в дом и напали на него.

При попытке продать телевизор злоумышленницы поняли, что забыли пульт от него. Через несколько дней они вернулись за пультом в дом пенсионера и заодно украли микроволновую печь. Похищенное женщины продали, а деньги потратили на спиртное. Полицейские нашли технику, изъяли и вернули владельцу.

Против женщин возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с незаконным проникновением в жилище), ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Им грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.