Гидрометцентр сообщил о кратковременных дождях на юге России

Краснодарский край, Ростовская область, Чечня

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Гидрометцентр 20 мая сообщил, какая погода будет в начале недели на юге России

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае по ночам +10-15 °C , днем до + 27 °C. В регионах ожидаются кратковременные дожди.

При этом на юго-западе Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность, а в Чечне ожидаются сильные дожди с грозами, пишет «Российская газета».

Как сообщали Юга.ру, по данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 20 мая в регионе будут идти грозовые дожди. В Сочи ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром. 

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