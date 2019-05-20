Гидрометцентр сообщил о кратковременных дождях на юге России

Гидрометцентр 20 мая сообщил, какая погода будет в начале недели на юге России

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае по ночам +10-15 °C , днем до + 27 °C. В регионах ожидаются кратковременные дожди.

При этом на юго-западе Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность, а в Чечне ожидаются сильные дожди с грозами, пишет «Российская газета».