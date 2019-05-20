Гидрометцентр сообщил о кратковременных дождях на юге России
Гидрометцентр 20 мая сообщил, какая погода будет в начале недели на юге России
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае по ночам +10-15 °C , днем до + 27 °C. В регионах ожидаются кратковременные дожди.
При этом на юго-западе Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность, а в Чечне ожидаются сильные дожди с грозами, пишет «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, по данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 20 мая в регионе будут идти грозовые дожди. В Сочи ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром.
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