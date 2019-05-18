Краснодарский «Урожай» разгромил «Спартак-Владикавказ»

Матч прошел в рамках 28-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Хозяева поля разгромили «Спартак-Владикавказ» со счетом 5:2. На 25-й минуте счет открыл Владислав Сысуев из «Урожая», второй мяч на 45-й минуте забил Олег Мурачев, третий — Георгий Нуров на 72-й минуте.

На 79-й минуте Георгий Кучиев из «Спартака» забил первый гол «Урожаю» и желто-зеленые в ответ забили еще один мяч на 81-й минуте. На 90-й минуте гости забили еще один мяч, а финальный гол принадлежал игроку «Урожая» Амуру Калмыкову — он забил его в добавленное время.

«Урожай» занимает второе место в турнирной таблице с 60 очками, уступая «Чайке» из Песчанокопского. «Спартак-Владикавказ» на десятом месте с 30 очками.