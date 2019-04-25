Спикер парламента Турции: Адыгская диаспора вносит большой вклад в развитие российско-турецких отношений

Власти Турции высоко оценили деятельность адыгской диаспоры и назвали ее важным звеном в налаживании региональных и российско-турецких отношений

Об этом 24 апреля заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время приема делегации Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова.

«Мы придаем большое значение работе между регионами в рамках российско-турецких отношений. В нашей стране живет много выходцев с Кавказа. Адыгская диаспора вносит большой вклад в развитие нашей страны во всех сферах жизни. Ваш визит имеет большое значение не только для развития связей с диаспорой, но и для укрепления российско-турецких отношений», — отметил спикер нацсобрания Турции.

Мустафа Шентоп указал на важность развития региональных связей на крепкой политической основе. Глава турецкого парламента передал приветствие и пожелания успешных деловых связей от президента Турции Реджепа Эрдогана, с которым накануне обсуждался официальный визит Адыгеи в Турцию, сообщили 25 апреля в пресс-службе главы Адыгеи.

Мурат Кумпилов сообщил о конструктивном диалоге на встрече с депутатами Великого национального собрания. Глава республики передал благодарность президенту Турции за теплые слова и пожелания российской делегации развития деловых, образовательных и культурных контактов. По мнению Мурата Кумпилова, способствовать этому будет высокий уровень политических отношений между странами и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству всех сторон.

«Отношения между странами укрепляются, в том числе и на межпарламентском уровне. В этом большая роль принадлежит лидерам наших стран. На своем уровне мы готовы делать все от нас зависящее для дальнейшего развития связей в разных сферах жизни, — сказал Мурат Кумпилов. — Мы заручились поддержкой посольства и торгпредства России в Турции. Уверен, продолжением сегодняшнего визита станут новые проекты».

В Турции живет свыше 3,5 млн черкесов. Это наиболее многочисленная адыгская (черкесская) диаспора за рубежом. Они живут в районы вилайеты, или области Кахраман-Мараш, Болу города Адана, Анкара, Бурса, Измир, Кайсери, Самсун, Эрзрум и других.