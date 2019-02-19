Глава Адыгеи предложил Турции заняться бизнес-проектами в республике

В 2019 году делегация Адыгеи посетит с официальным визитом Турцию для укрепления связей с местной адыгской диаспорой и развития делового сотрудничества

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 18 февраля обсудил программу визита с представителями адыгской диаспоры Турции — председателем Федерации кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) Яшаром Асланкая и председателем Бизнес-ассоциации Турции (КАФИАД) Юсуфом Таймазом. Участники встречи определили общие интересы сторон для будущего диалога, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что на уровне руководства двух стран найдено взаимопонимание по многим вопросам стратегического партнерства. Это открывает широкие возможности для тесного взаимодействия Адыгеи с адыгской диаспорой Турции.

Для предстоящего визита делегации Адыгеи в Турцию было предложено детально обсудить вопросы укрепления деловых связей, взаимодействия на уровне Адыгэ-Хасэ, сотрудничества в образовательной сфере. В частности, рассматривалось взаимодействие вузов республики с университетами Турции, а также изучение и сохранение адыгского языка и культуры.

«Выстраиванию плодотворных и долгосрочных отношений будет способствовать комфортный инвестиционный климат Адыгеи, благодаря которому многие зарубежные инвесторы успешно реализуют свои бизнес-проекты в республике», — подытожил Мурат Кумпилов.