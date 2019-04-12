«Краснодар-3» и «Биолог» сыграли вничью

Краснодарский край

Распечатать

Футболисты «Краснодара» и «Биолога-Новокубанск» сыграли вничью в матче 22-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги

Встреча, прошедшая 12 апреля в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2. Счет на 16-й минуте открыл форвард «быков» Александр Бутенко. На 60-й минуте полузащитник гостей Александр Борисов сравнял счет. На 70-й минуте нападающий Михаил Берснев вывел краснодарскую команду вперед, но уже через две минуты полузащитник Максим Малыш сравнял счет.

По итогам встречи «Краснодар-3» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы ПФЛ группы «Юг» с 24 очками в активе. «Биолог-Новокубанск» — 5-й, на его счету 34 очка.

В следующем туре «Краснодар-3» 15 апреля сыграет в гостях у песчанокопской «Чайкой». Команда из поселка Прогресс сыграет 17 апреля с «Урожаем», который сегодня обыграл «Ангушт».

ПФЛ ФК «Краснодар-3» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани открывается первое в России производство крупы киноа
На бывшего вице-премьера Крыма Серова завели уголовное дело и объявили в розыск
«Краснодар-3» и «Биолог» сыграли вничью
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
«Урожай» обыграл «Ангушт» на домашней арене
Путин за прошедший год заработал меньше Медведева и Пескова

Лента новостей

Фоторепортажи

Одуванчики, тюльпаны и магнолии. Как цветет Краснодар весной

Фоторепортаж

В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля

Статьи

Концерты Максима Фадеева и Антохи МС, трагикомедия «С училища»

И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале