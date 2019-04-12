«Краснодар-3» и «Биолог» сыграли вничью
Футболисты «Краснодара» и «Биолога-Новокубанск» сыграли вничью в матче 22-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги
Встреча, прошедшая 12 апреля в Краснодаре, завершилась со счетом 2:2. Счет на 16-й минуте открыл форвард «быков» Александр Бутенко. На 60-й минуте полузащитник гостей Александр Борисов сравнял счет. На 70-й минуте нападающий Михаил Берснев вывел краснодарскую команду вперед, но уже через две минуты полузащитник Максим Малыш сравнял счет.
По итогам встречи «Краснодар-3» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы ПФЛ группы «Юг» с 24 очками в активе. «Биолог-Новокубанск» — 5-й, на его счету 34 очка.
В следующем туре «Краснодар-3» 15 апреля сыграет в гостях у песчанокопской «Чайкой». Команда из поселка Прогресс сыграет 17 апреля с «Урожаем», который сегодня обыграл «Ангушт».
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