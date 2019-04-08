«Краснодар-3» разгромил «Ангушт»
Игроки «Краснодара-3» 8 апреля провели выездной матч 21-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против «Ангушта»
Номинальным хозяином поля была команда из Ингушетии, однако из-за неготовности провести встречу в Назрани, ее перенесли в Краснодар.
Игра завершилась со счетом 0:3. Авторами голов стали Руслан Пидлисняк (35-я минута), Александр Бутенко (78) и Михаил Берснев (90+).
Поединок на стадионе Академии «быков» посетили 400 болельщиков.
Следующий матч черно-зеленые проведут на своем 12 апреля против новокубанского «Биолога». В этот же день «Ангушт» на краснодарском стадионе «Кубань» встретится с «Урожаем».
Как сообщали Юга.ру, в январе главный тренер «Ангушта» покинул пост из-за финансовых проблем в клубе и долгов по зарплате перед игроками.
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