«Краснодар-3» разгромил «Ангушт»

Ингушетия, Краснодарский край, Вся Россия

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Игроки «Краснодара-3» 8 апреля провели выездной матч 21-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против «Ангушта»

Номинальным хозяином поля была команда из Ингушетии, однако из-за неготовности провести встречу в Назрани, ее перенесли в Краснодар. 

Игра завершилась со счетом 0:3. Авторами голов стали Руслан Пидлисняк (35-я минута), Александр Бутенко (78) и Михаил Берснев (90+).

Поединок на стадионе Академии «быков» посетили 400 болельщиков.

Следующий матч черно-зеленые проведут на своем 12 апреля против новокубанского «Биолога». В этот же день «Ангушт» на краснодарском стадионе «Кубань» встретится с «Урожаем».

Как сообщали Юга.ру, в январе главный тренер «Ангушта» покинул пост из-за финансовых проблем в клубе и долгов по зарплате перед игроками.

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