«Краснодар-3» на выезде проиграл «Спартаку-Нальчику»

Кабардино-Балкария, Краснодарский край

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Команда «Краснодар-3» 23 марта сыграла со «Спартаком-Нальчиком» в матче первенства Профессиональной футбольной лиги

Игра 19-го тура ПФЛ прошла в Нальчике и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в ворота «быков» забил Ислам Машуков (26-я и 73-я минуты).

После этой игры «горожане» занимают 13-е место в турнирной таблице ПФЛ, красно-белые расположились на 8-м месте. 

Следующий матч черно-зеленые проведут 27 марта на своем поле против астраханского «Волгаря». Нальчане 30 марта в Краснодаре сыграют с «Урожаем».

Как сообщали Юга.ру, ранее 23 марта «Урожай» одержал победу над «Волгарем» в матче ПФЛ.

ПФЛ ФК «Краснодар-3» ФК «Спартак-Нальчик» Футбол
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