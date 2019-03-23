«Краснодар-3» на выезде проиграл «Спартаку-Нальчику»
Команда «Краснодар-3» 23 марта сыграла со «Спартаком-Нальчиком» в матче первенства Профессиональной футбольной лиги
Игра 19-го тура ПФЛ прошла в Нальчике и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в ворота «быков» забил Ислам Машуков (26-я и 73-я минуты).
После этой игры «горожане» занимают 13-е место в турнирной таблице ПФЛ, красно-белые расположились на 8-м месте.
Следующий матч черно-зеленые проведут 27 марта на своем поле против астраханского «Волгаря». Нальчане 30 марта в Краснодаре сыграют с «Урожаем».
Как сообщали Юга.ру, ранее 23 марта «Урожай» одержал победу над «Волгарем» в матче ПФЛ.
Магнолии, цветущие лужайки, зеркальные кадки
Почему школа «Лучистая» не может закрыться на каникулы
Чем заняться в выходные 23-24 марта. Выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.