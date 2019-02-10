Теплоход «Князь Владимир» начнет курсировать из Сочи в Крым в апреле

Навигация единственного российского круизного лайнера «Князь Владимир» по Черному морю в 2019 году начнется в конце апреля

Продажи на круизы стартовали в октябре прошлого года. Навигация стартует 28 апреля, в 2019 году планируется осуществить 23 рейса. Стоимость 7-дневного круиза — от 27 тыс. рублей за человека, сообщили в пресс-службе компании-оператора «Черноморские круизы».

Напомним, теплоход курсирует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь. «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году навигация лайнера началась только в августе. Первый рейс, запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара. Позже компания «Черноморские круизы» отложила все рейсы до августа из-за ремонтных работ.

За прошлый сезон лайнер совершил восемь рейсов и перевез более 2,7 тыс. пассажиров.