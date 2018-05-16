Рейсы лайнера «Князь Владимир» отменены до августа

Компания «Черноморские круизы» сообщила об отмене рейсов круизного лайнера «Князь Владимир» в июне и июле

В сообщении компании уточняется, что рейсы отменены по техническим причинам. Интересующую информацию просят уточнять по телефону 8 (800) 3-504-694.

Уважаемые туристы! / По техническим причинам рейсы на июнь и июль 2018 года отменены. / / Компания «Чер.. https://t.co/Rk1Is7xFay

Из информации на сайте компании «Инфофлот», ближайший рейс лайнера, на который продаются билеты — 5 августа. Завершить навигацию планируют 11 октября.

Ранее стало известно, что по техническим причинам отменены все рейсы на май. Тогда в компании объяснили отмену выяснением обстоятельств и причин задымления, произошедшего на лайнере в ночь на 6 мая. По результатам проверки планировалось определить сроки устранения последствий пожара.

Как сообщали Юга.ру, отправление первого в этом сезоне рейса лайнера из Сочи в Севастополь было намечено на 29 апреля, но его перенесли из-за неисправности судна на 6 мая. Однако в ночь на 6 мая на борту лайнера, пришвартованного в порту Сочи, произошел пожар — по предварительным данным, произошло возгорание дизель-генератора. Из-за ЧП был эвакуирован экипаж лайнера — 243 человека. Пассажиров в момент возгорания на борту не было.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили по поручению президента Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера «Князь Владимир» — сообщение на нем открылось 11 июня 2017 года и действовало до октября. За сезон лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5 тыс. человек.