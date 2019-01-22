«Газпром межрегионгаз» подтвердил списание долга жителей Чечни на 9 млрд рублей. В грозненской «дочке» компании назвали вбросом данные о сумме

Компания «Газпром межрегионгаз» прокомментировала сообщения о решении Грозненского районного суда о списании задолженности жителей Чечни на сумму 9 млрд рублей

Как сообщали Юга.ру, в начале января стало известно, что прокуратура Чечни обратилась в суд с требованием простить местным жителям долги на 9 млрд рублей из-за опасения массовых протестов. Суд принял решение удовлетворить требование.

Через несколько дней, 21 января, заместитель гендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов подтвердил , что суд обязал компанию списать безнадежные к взысканию долги. Он подчеркнул, что в решении суда не упоминается сумма 9 млрд рублей, и назвал сообщения об этом информационным вбросом.

Амерханов отметил, что «Газпром межрегионгаз Грозный» подал жалобу на решение суда и прокуратуры, она находится на апелляции в Верховном суде Чечни.

За несколько часов до заявления Амерханова пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз» на своем сайте подтвердила, что сумма долгов, списанных с жителей Чечни, достигла 9,3 млрд рублей. Эта сумма скопилась за период с 2007 по 2015 год.

В сообщении также сказано, что общая сумма задолженности за газ в регионе на 1 декабря 2018 года составила более 16,1 млрд рублей, из которых долги населения — более 13,2 млрд рублей.