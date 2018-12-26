В Новороссийске у двух приезжих женщин нашли полкило героина

В Новороссийске полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые планировали сбыть около полкилограмма героина

Полицейские получили оперативную информацию о том, что на съемной квартире у 54-летней и 56-летней гражданок ближнего зарубежья, хранится крупная партия наркотиков. При обыске в шкафу и серванте сотрудники МВД нашли два пакета с порошкообразным бежевым веществом. Еще пять аналогичных пакетов нашли в куртке одной из женщин. Исследование установило, что это героин общей массой около 500 граммов.

Женщин задержали. Они рассказали, что планировали продать наркотики в Новороссийске.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), предполагающим пожизненное лишение свободы.

Подозреваемых заключили под стражу. Полицейские устанавливают других причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.