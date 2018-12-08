Росрыболовство: красная икра подешевела вдвое

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Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил о снижении цен на красную икру в два раза

По словам Шестакова, цена снизились благодаря улову лососевых. Он отметил, что нынешний улов достиг рекордной отметки — 675 тыс. тонн. Предыдущий рекорд составил более 530 тыс. тонн.

«Конечно, все это благодаря усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране. Это заполняемость нерестилищ, регулирование, отмена дрифтерных сетей. Все это приводит к таким результатам», — цитирует главу Росрыболовства «Интерфакс»

Как писали Юга.ру, разрешенными консервантами для икры остаются Е-200 и Е-211. Согласно рекомендация Роспотребнадзора, не рекомендуется покупать икру с пищевой добавкой уротропин (Е-239). 

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