Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП со скорой помощью в Усть-Лабинском районе

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 6 декабря произошла авария, в которой погибли шесть человек, в том числе дети

ДТП случилось около 6:00 на 9-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, в районе станицы Некрасовской. Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с каретой скорой помощи.

В результате аварии погибли шесть человек, которые находились в отечественной легковушке. Среди них двое детей. Также пострадали трое сотрудников скорой помощи и один пассажир из автомобиля ВАЗ. Их госпитализировали.

На месте происшествия работают правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП Усть-Лабинский район
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