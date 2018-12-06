Двое детей и четверо взрослых погибли в ДТП со скорой помощью в Усть-Лабинском районе
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Усть-Лабинском районе 6 декабря произошла авария, в которой погибли шесть человек, в том числе дети
ДТП случилось около 6:00 на 9-м км трассы Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная, в районе станицы Некрасовской. Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с каретой скорой помощи.
В результате аварии погибли шесть человек, которые находились в отечественной легковушке. Среди них двое детей. Также пострадали трое сотрудников скорой помощи и один пассажир из автомобиля ВАЗ. Их госпитализировали.
На месте происшествия работают правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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