В Ростове на Новый год улицы украсят жар-птицами и матрешками

Ростовская область

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Улицы Ростова-на-Дону в новогодние праздники оформят в стиле старорусских сказок

По словам руководителя городского управления наружной рекламы Артема Гусельникова, за основу взяли различные виды народного творчества. Например, гжель — это известный вид прикладного творчества русского народа. Он представляет собой филигранную роспись на глиняных изделиях.

«Еще одним символом станет жар-птица. У ростовчан будет возможность ухватить жар-птицу за хвост, сделать памятные снимки и загадать желание. Также украсят донскую столицу образы матрешки, которая является самым желанным сувениром из России», — отметил Гусельников.

По его мнению, как и многие промыслы, такое искусство рождает ассоциации с доброй сказкой.

Всего к новогодним праздникам в городе появятся четыре мобильные композиции «Жар-птица», 13 матрешек и Дедов Морозов, световые композиции «Снежная королева» и «2019». 

Завершить праздничное оформление Ростова-на-Дону планируют к 10 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Новый год Ростов-на-Дону

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