В Ставрополе аэропорт временно перестал принимать самолеты из-за тумана
В ставропольском аэропорту утром 13 ноября задержали несколько авиарейсов из-за погодных условий
Задержки авиарейсов связаны с туманом и неблагоприятными погодными условиями в регионе, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта Ставрополя.
По данным онлайн-табло, последний рейс вылетел в 6:14. Все остальные самолеты, которые должны были утром отправиться в Москву, отложили или отменили.
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Ожидалось, что рейс, следовавший из Москвы в Ставрополь, приземлится в 10:50, однако из-за тумана на Ставрополье самолет отправили в аэропорт Краснодара. Оттуда пассажиры уедут домой на автобусах.
По данным на 11:30, погода в Ставропольском крае нормализовалась, работа возобновится в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта. Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в ближайшие два часа в регионе ожидается небольшой дождь.
Как сообщали Юга.ру, утром 13 ноября на Кубани выпал первый снег. Краснодар встал в 8-балльных пробках.
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