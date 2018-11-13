В Ставрополе аэропорт временно перестал принимать самолеты из-за тумана

В ставропольском аэропорту утром 13 ноября задержали несколько авиарейсов из-за погодных условий

По данным онлайн-табло, последний рейс вылетел в 6:14. Все остальные самолеты, которые должны были утром отправиться в Москву, отложили или отменили.

Задержки авиарейсов связаны с туманом и неблагоприятными погодными условиями в регионе, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта Ставрополя.

Ожидалось, что рейс, следовавший из Москвы в Ставрополь, приземлится в 10:50, однако из-за тумана на Ставрополье самолет отправили в аэропорт Краснодара. Оттуда пассажиры уедут домой на автобусах.

По данным на 11:30, погода в Ставропольском крае нормализовалась, работа возобновится в штатном режиме, сообщили в пресс-службе аэропорта. Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в ближайшие два часа в регионе ожидается небольшой дождь.