В Краснодаре выпал первый снег. Город встал в 8-балльных пробках

В Краснодаре утром 13 ноября выпал первый снег

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода» в городе весь день 13 ноября будет идти небольшой снег. Температура воздуха составит 0‑3 °С, ночью — до 4 °С.

«Для нас хуже, когда происходят сильные перепады температуры. Например, ледяной дождь. Сегодня этого не было. Снег быстро тает, транспорт ходит по расписанию», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

При необходимости вечером на линию выпустят снегоочистительные вагоны. Ожидается, что перебоев в работе транспорта не будет, добавили в пресс-службе.

«Никаких внештатных ситуаций нет. Температура не сильно низкая, снега выпало немного. На дорогах нет гололеда, поэтому ДТП из-за погодных условий маловероятны», — пояснил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Всем автомобилистам необходимо уже сейчас использовать зимние шины. Летняя резина теряет сцепку с дорогой при 7°С, увеличивается тормозной путь автомобиля, уточнил Окружко.

«Информации о количестве ДТП за утро 13 ноября еще нет. Сейчас люди только едут на работу. Пока непонятно, сколько случилось аварий. Внештатных ситуаций нет», — прокомментировала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

Как сообщали Юга.ру, в Гидрометцентре России рассказали о грядущем похолодании в Краснодарском крае. В Сочи на 12-14 ноября объявили экстренное предупреждение из-за смерчей. В краевой столице 13 ноября на оживленных перекрестках начали выставлять ящики с песчано-соляной смесью.