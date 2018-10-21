Новороссийский «Черноморец» в гостях обыграл майкопскую «Дружбу»
Майкопская «Дружба» 21 октября провела домашний матч 14-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против новороссийского «Черноморца»
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Игра прошла на республиканском стадионе «Дружба» в Майкопе и завершилась поражением хозяев поля — 0:1.
Единственный гол встречи на 81-й минуте забил Даниил Лезгинцев.
Следующая игра «Черноморца» состоится на своем поле 27 октября против ставропольского «Динамо». Майкопская «Дружба» в тот же день сыграет с «Ангуштом» в Назрани.
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