Новороссийский «Черноморец» в гостях обыграл майкопскую «Дружбу»

Майкопская «Дружба» 21 октября провела домашний матч 14-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги против новороссийского «Черноморца»

Игра прошла на республиканском стадионе «Дружба» в Майкопе и завершилась поражением хозяев поля — 0:1.

Единственный гол встречи на 81-й минуте забил Даниил Лезгинцев.

Следующая игра «Черноморца» состоится на своем поле 27 октября против ставропольского «Динамо». Майкопская «Дружба» в тот же день сыграет с «Ангуштом» в Назрани.