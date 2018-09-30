Майкопская «Дружба» обыграла «Краснодар-3» в матче ПФЛ

ФК «Краснодар-3» с минимальным счетом уступил майкопской «Дружбе» в матче 10-го тура ПФЛ

Встреча, прошедшая в Майкопе, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Анзор Ашев, отличившийся на 64-й минуте.

После десяти туров «Краснодар-3» опустился на 14-ю строчку турнирной таблицы зоны «Юг» первенства ПФЛ с 5 очками в активе. «Дружба» с 21 очком расположилась на 3-м месте.

Следующий матч «Краснодар-3» проведет 5 октября при домашних трибунах, где примет ставропольское «Динамо». «Дружба» в следующем туре в этот же день на выезде сразится с «Урожаем».

Ранее в 10-м туре ПФЛ «Черноморец» и ростовский СКА сыграли вничью в Ростове-на-Дону — 2:2.