В Невинномыске мужчина украл у соседа два велосипеда, бетономешалку, дверь и тележку

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя о краже имущества на сумму около 30 тыс. рублей

В полицию поступило сообщение о краже от мужчины, который рассказал, что во время его отсутствия кто-то украл у него два велосипеда, бетономешалку, арматуру, металлическую дверь и садовую тележку. Сумма ущерба составила около 30 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего соседа заявителя. Мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности. Он признался в краже и рассказал полицейским, что сдал украденное в пункт приема металла и потратил вырученные деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.