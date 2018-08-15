Житель Ставрополья получил два года за надругательство над телами в морге, кражу скатерти, велосипеда и двух куриных тушек

Ставропольский край

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В Ставропольском крае суд вынес приговор жителю Невинномысска, который надругался над телами в морге и совершил несколько краж

Суд установил, что в начале февраля мужчина незаконно проник в помещение патологоанатомического отделения городской больницы Невинномысска. Там он надругался над телами умерших, повредив их кожу. Этим он причинил моральный вред родственникам умерших.

Кроме того, в первых числах февраля мужчина украл велосипед MaxxPro из общего коридора одного из домов в селе Кочубеевском. Ущерб владельцу составил 7,5 тыс. рублей.

В тот же день, местный житель незаконно проник в банкетный зал ресторана «Венеция» села Кочубеевского. Оттуда он тайно похитил сейф, в котором было 100 тыс. рублей, две куриные тушки, белую скатерть. Также с территории двора мужчина увез садовую тачку. Ущерб составил 101,9 тыс. рублей.

Обвиняемый в суде признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Кочубеевского районного суда Ставропольского края.

Кражи Суд
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