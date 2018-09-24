На Дону нарушения пожарной безопасности выявили в 90% мест массового пребывания людей

Прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в 90% проверенных объектов с массовым пребыванием людей в Ростовской области

Об этом сообщил заместитель полпреда президента в ЮФО Леонид Беляк. По его словам, в 2018 году проверки пожарной безопасности проводились в торговых комплексах, досуговых детских организациях, объектах культуры и спорта и других местах массового пребывания людей.

«Проверками были охвачены более 900 объектов данной категории, в 90% были выявлены нарушения требования противопожарных норм и правил», — цитирует Беляка РИА Новости.

Всего, уточнил он, было выявлено 4120 нарушений.

Беляк отметил, что на организацию противопожарной профилактики негативно влияют «нарушения градостроительного, земельного, жилищно-коммунального законодательства, создающие обстановку неразберихи, бесконтрольности и технической запущенности противопожарного комплекса». Он добавил, что текущая ситуация обусловлена безразличием к проблемам противопожарной безопасности, отсутствием в большинстве регионов области персонального спроса с руководителей уполномоченных органов за результаты борьбы с пожарами.

Заместитель полпреда призвал повысить эффективность взаимодействия подразделений дознания МЧС России с оперативными и следственными подразделениями МВД и СКР.

Как сообщали Юга.ру, Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России на предмет пожарной безопасности после мартовского пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унес жизни более 60 человек, в том числе 41 ребенка.