Обвинения по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове предъявили экс-чиновнице и электрикам

Следственный комитет по Ростовской области сообщил, что версия об умышленном поджоге не нашла своего подтверждения

Как сообщали Юга.ру, крупный пожар произошел в центре Ростова 21 августа. Он начался в частном доме на Нижегородской улице и распространился на территории 10 тыс. кв. метров, уничтожив более 100 домов. Один человек погиб, несколько десятков граждан пострадали.

Суд отказал погорельцам в иске к администрации Ростова. Они просили отменить решение властей о признании их домов непригодными для проживания. На месте пожара в Ростове планируют построить театр кукол и детский сад.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области рассказали, что очаг пожара находился в балке с южной стороны дома в переулке Чувашском, 50. Перед началом пожара произошло короткое замыкание. Развитию пожара также способствовали плотная жилая застройка, особенности рельефа, жаркая погода и сильный ветер.

Следствие предъявило обвинение бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), которая «ненадлежаще исполняла свои обязанности».

Кроме того, обвинение предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» и старшему мастеру производственного участка. Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Ранее власти заявили, что почти 80% погорельцев с Театрального спуска получили жилье в Ростове.