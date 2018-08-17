Власти: Почти 80% погорельцев с Театрального спуска получили жилье в Ростове
В Ростове-на-Дону 77% местных жителей, потерявших свое жилье в результате пожара в 2017 году, уже купили новые квартиры
«За финансовой помощью обратились 93% погорельцев. Из них 77% пострадавших уже купили новое жилье. Еще 10% — это те, кто сейчас находятся в судах или подбирают новое жилье», — рассказал на пресс-конференции председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Он отметил, что 36 человек, имеющих право на компенсацию, вообще не обращались с заявлением. Всего потерпевшими признаны около 700 ростовчан.
В июле глава администрации города Виталий Кушнарев заявил на пресс-конференции, что жилье приобрели 326 человек. Всего в списке 484 человека.
Как сообщали Юга.ру, крупный пожар произошел в центре Ростова 21 августа — он начался в частном доме на Нижегородской улице и распространился на территории 10 тыс. кв. метров, уничтожив более 100 домов. Один человек погиб, несколько десятков пострадали.
Суд отказал погорельцам в иске к администрации Ростова. Они просили отменить решение властей о признании их домов непригодными для проживания. На месте пожара в Ростове планируют построить театр кукол и детский сад.
«Все воровское, все неправедное боится сейчас только широкой гласности»
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