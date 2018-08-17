Власти: Почти 80% погорельцев с Театрального спуска получили жилье в Ростове

В Ростове-на-Дону 77% местных жителей, потерявших свое жилье в результате пожара в 2017 году, уже купили новые квартиры

«За финансовой помощью обратились 93% погорельцев. Из них 77% пострадавших уже купили новое жилье. Еще 10% — это те, кто сейчас находятся в судах или подбирают новое жилье», — рассказал на пресс-конференции председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он отметил, что 36 человек, имеющих право на компенсацию, вообще не обращались с заявлением. Всего потерпевшими признаны около 700 ростовчан.

В июле глава администрации города Виталий Кушнарев заявил на пресс-конференции, что жилье приобрели 326 человек. Всего в списке 484 человека.