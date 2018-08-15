В Геленджике после ДТП с отдыхающими возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту опрокидывания автомобиля с отдыхающими

Следствие полагает, что во время экскурсии водитель ГАЗа опустил опрокидывание транспортного средства в овраг. В салоне было шестеро пассажиров, в том числе двое детей. Следователи нашли владельца автомобиля, он рассказал, что сдал машину мужчине, который в момент ДТП был за рулем.

«По данному факту следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей)», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы администрации Геленджика, четверо пострадавших туристов в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. Решается вопрос об их перевозке в краевые учреждения здравоохранения.

Еще у двоих туристов состояние стабильное, а третий находится на амбулаторном лечении.

Как сообщали Юга.ру, УАЗ с туристам упал в овраг в районе села Возрождение. Пострадали семь человек. В момент аварии во внедорожнике находились две семьи с детьми, все они из других регионов.

Геленджик ДТП
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