Первым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» предъявили обвинение
Следствие 25 июля предъявило обвинение в окончательной редакции трем первым фигурантам громкого дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Обвинения предъявлены гендиректору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также начальнику пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, пишет «Коммерсантъ».
По версии следствия, сотрудники «Системного интегратора» ненадлежащим образом обслуживали противопожарную систему, установленную до них в «Зимней вишне». Им изначально инкриминировалось преступление по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а в итоге им вменили ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Первоначальная статья относится к категории тяжких и предусматривает до 10 лет заключения, а вторая — средней тяжести, с наказанием до семи лет заключения.
У пожарного состав преступления не изменился — его обвинили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Он, считает следствие, виноват в том, что его подчиненным не удалось остановить распространение огня и дыма, а спасли они всего одного человека.
26 июля планируется предъявить обвинение еще четверым фигурантов, в том числе генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания владела ТРЦ) Юлии Богдановой. По данным следствия, «Системный интегратор» предлагал ей за 7 млн рублей устранить все проблемы в противопожарной системе, однако женщина решила сэкономить. В результате когда началось возгорание, в здании автоматически не была объявлена тревога, огонь не тушился, а дым из него не удалялся.
Также, напомним, по делу задержаны руководители кемеровского МЧС.
Как сообщали Юга.ру, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли, по последним данным, 60 человек.
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